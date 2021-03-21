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Бездумная исполнительность

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
21 марта 2021 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

Об этом заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

Окамото отметил, что восстановление глобальной экономики было "неполным и неравномерным".

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - сказал он.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабре прошлого года агентство ожидало рост на 5,3%.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось»

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

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