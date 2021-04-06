City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома

Жизнь в режиме онлайн — это удобно и, попросту, необходимо. Для кого-то — это привычно и вполне комфортно, для кого-то достаточно сложно и всегда возникает желание выйти из дома по делам.

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