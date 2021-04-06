Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

В Пенсионном фонде Украины заявили о дефиците в размере 7,5 млрд гривен. Средства недополучили по всем основным показателям. Однако финансирование апрельских пенсий все равно продолжается.

Об этом говорится в опубликованных данных на сайте ПФУ.

Согласно опубликованной статистике, в январе-марте фонд потратил 124,1 млрд грн, а получил 116,6 млрд. Только в марте доходы составили 40,1 млрд, а расходы 43,1 млрд.

Если в марте было запланировано получить от единого социального взноса 24 млрд гривен, то на самом деле получили только 23,3 млрд. В первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.

Единый социальный взнос – это основной источник наполнения пенсионного фонда. Его платят все официально работающие украинцы. Недостающую часть покрывают дотации из бюджета. Однако если много украинцев получают "зарплату в конвертах", то ПФУ не наполняется, а такие работники в будущем будут лишены высоких пенсий.