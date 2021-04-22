 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
22 апреля 2021 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

ООО "Гугл" заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.

Об этом пишет журнал "Рейтинг" со ссылкой на вестник Государственной налоговой службы.

Право опубликовать общую сумму уплаченных налогов журнал не получил, но "Гугл" располагается между ООО "Эпицентр К" с 2,87 млрд грн и "ДТЭК Павлоградуголь" с 2,6 млрд грн уплаченных налогов.

В 2019 году "поисковик" занимал 75 место в списке.

На первых трех местах рейтинга расположились "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Нафтогаз Украины" с 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн и 18,8 млрд грн уплаченных платежей соответственно.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 апреля 2021

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

21 апреля 2021

Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

19 апреля 2021

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника

Пасхальная корзина за год подорожала на четверть

Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

16 апреля 2021

Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"

В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"

COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса

Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев

Как выбрать зимние женские сапоги

9 апреля 2021

В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе

Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Украина легализовала медицинский каннабис

Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы

6 апреля 2021

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Также в разделе

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

— 9 апреля 2021 —

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

Читать далее ⇒

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

— 6 апреля 2021 —

Нацбанк отложил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.

Читать далее ⇒

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

— 6 апреля 2021 —

В то время как переводы от трудовых мигрантов в Украину начали сокращаться, 2,5 тыс. миллионеров задекларировали доходы за 2020 год, более тысячи из них проживает в Киеве.

Читать далее ⇒

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

— 6 апреля 2021 —

В Пенсионном фонде Украины заявили о дефиците в размере 7,5 млрд гривен. Средства недополучили по всем основным показателям. Однако финансирование апрельских пенсий все равно продолжается.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине»

ООО "Гугл" заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 апреля 2021

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

21 апреля 2021

Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

19 апреля 2021

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника

Пасхальная корзина за год подорожала на четверть

Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

16 апреля 2021

Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"

В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"

COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса

Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев

Как выбрать зимние женские сапоги

9 апреля 2021

В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе

Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Украина легализовала медицинский каннабис

Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы

6 апреля 2021

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top