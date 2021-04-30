 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
30 апреля 2021 Просмотров: 173 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственный долг Украины в марте снизился более чем на 38 миллиардов гривен, или более 1,2 млрд долл. в долларовом эквиваленте - до 2,51 трлн грн, или 90,17 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на 1,24 млрд долл. США в долларовом эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, при этом, государственный долг уменьшился на 28,91 млрд гривен (906,4 млн долл. США), а гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 млрд грн (33,4 млн долл США).

Государственный долг на конец марта составил 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд долл. США), из которых 45,8% - государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,2% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (21,2% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,9%) и другого внешнего долга (3,9%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.

В марте 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 44,4 млрд гривен на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за I квартал 2021 года составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., мли 6,99% больше, чем в 2019 году.

По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению.

В 2020 году каждый украинец платил по 3000 гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.

Отметим, в Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено более 625 млрд грн на погашение по внутреннему и внешнему долгу и обслуживание внутреннего долга.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 апреля 2021

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины

На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей

Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов

28 апреля 2021

Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег

Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство

На что обратить внимание при выборе кондиционера

Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

26 апреля 2021

Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк

Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%

Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов

Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы

Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги

Где отремонтировать Apple Watch в Харькове

"Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать

Оскар 2021: все победители престижной премии

22 апреля 2021

Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

Как приобрести качественное оборудование для косметологов

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

21 апреля 2021

Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

19 апреля 2021

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

Также в разделе

Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк

— 26 апреля 2021 —

В 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

Читать далее ⇒

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

— 22 апреля 2021 —

ООО "Гугл" заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.

Читать далее ⇒

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

— 9 апреля 2021 —

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

Читать далее ⇒

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

— 6 апреля 2021 —

Нацбанк отложил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов»

Государственный долг Украины в марте снизился более чем на 38 миллиардов гривен, или более 1,2 млрд долл. в долларовом эквиваленте - до 2,51 трлн грн, или 90,17 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины

На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей

Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги

"Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 апреля 2021

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины

На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей

Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов

28 апреля 2021

Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег

Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство

На что обратить внимание при выборе кондиционера

Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

26 апреля 2021

Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк

Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%

Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов

Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы

Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги

Где отремонтировать Apple Watch в Харькове

"Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать

Оскар 2021: все победители престижной премии

22 апреля 2021

Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

Как приобрести качественное оборудование для косметологов

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

21 апреля 2021

Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

19 апреля 2021

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top