Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов

Государственный долг Украины в марте снизился более чем на 38 миллиардов гривен, или более 1,2 млрд долл. в долларовом эквиваленте - до 2,51 трлн грн, или 90,17 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на 1,24 млрд долл. США в долларовом эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, при этом, государственный долг уменьшился на 28,91 млрд гривен (906,4 млн долл. США), а гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 млрд грн (33,4 млн долл США).

Государственный долг на конец марта составил 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд долл. США), из которых 45,8% - государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,2% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (21,2% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,9%) и другого внешнего долга (3,9%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.

В марте 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 44,4 млрд гривен на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за I квартал 2021 года составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., мли 6,99% больше, чем в 2019 году.

По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению.

В 2020 году каждый украинец платил по 3000 гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.

Отметим, в Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено более 625 млрд грн на погашение по внутреннему и внешнему долгу и обслуживание внутреннего долга.