|14 мая 2021
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В Украине по предварительным результатам кампании декларирования насчитывается 8451 человек с состоянием более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Кроме того, один человек задекларировал доходы свыше 1 млрд грн - житель Киева.
Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в столице Украины (3375 человека), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.
В общем миллионерами задекларированы доход в сумме 70,4 млрд грн, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) они заплатят в сумме 1,6 млрд грн, военного сбора - 0,2 млрд гривен.
Больше заплатит житель Киева с доходов, полученных за пределами Украины - почти 80 млн грн, в том числе НДФЛ - 66,5 млн грн.
Более 20 млн грн по результатам 2020 года оплатят в бюджет 12 человек на общую сумму 418 млн грн - это 15% от общей суммы налоговых обязательств (с учетом наибольшей суммы).
По территориальности половина таких граждан учитываются в Киеве, по два человека - в Одесской и Киевской областях, по одному человеку - в Харьковской и Львовской областях.
Всего 2020 года свои доходы задекларировали почти 472 тысяч граждан, что на уровне прошлого года. Больше всего декларировали в Запорожской (51 тысячи деклараций), Днепропетровской (40 тысяч) и Херсонской (37 тысяч) областей.
Всего лица, подавшие декларации, оплатят в бюджет 2,5 млрд грн НДФЛ и 360,1 грн - военного сбора, остается на прошлогоднем уровне поступлений.
Также в ГНС отметили, что к 31 декабря 2021 года декларации по результатам 2020 года могут подавать физические лица, желающие воспользоваться правом на налоговую скидку.
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Комментарии к статье «Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы»
В Украине по предварительным результатам кампании декларирования насчитывается 8451 человек с состоянием более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.