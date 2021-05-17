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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
17 мая 2021 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.

Проект постановления обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В частности, предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (54,725 тысяч гривен).

Кроме того, право на субсидию получат те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности.

Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе»

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.

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