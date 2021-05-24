В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

За первые три месяца текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 136,8 тыс. ед. автотранспортных средств, на 1,2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госкомстата.

Отмечается, что за первый квартал 2021 года в Украину было ввезено 125,8 тыс. Легковых авто (на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года) на 930, 6 млн долл; 297 автобусов (на 40% меньше) на 9,1 млн долл; 1077 грузовых и специальных автомобилей (на 1% меньше) на 230,2 млн долл.

2020 года в Украину было импортировано 531,4 тыс. Единиц автотранспортной техники на 4,2 млрд долл.