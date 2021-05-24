|24 мая 2021
|Просмотров: 71
|
За первые три месяца текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 136,8 тыс. ед. автотранспортных средств, на 1,2 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госкомстата.
Отмечается, что за первый квартал 2021 года в Украину было ввезено 125,8 тыс. Легковых авто (на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года) на 930, 6 млн долл; 297 автобусов (на 40% меньше) на 9,1 млн долл; 1077 грузовых и специальных автомобилей (на 1% меньше) на 230,2 млн долл.
2020 года в Украину было импортировано 531,4 тыс. Единиц автотранспортной техники на 4,2 млрд долл.
24 мая 2021
• Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
• В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов
• УЕФА презентовал кубок Лиги конференций
18 мая 2021
• В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током
• Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек
• Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч
• В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару
• На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"
• Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%
17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
• В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
• За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов
14 мая 2021
• Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы
• "Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне
• В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков
• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
• Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
• В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении
10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
• Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
• Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
• Где приобрести качественные детали для автомобиля
• С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто
• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
6 мая 2021
• Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%
• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
— 17 мая 2021 —
Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.
— 14 мая 2021 —
В Украине по предварительным результатам кампании декларирования насчитывается 8451 человек с состоянием более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.
— 5 мая 2021 —
Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов - проект Европейской платежной инициативы уже получил от своих спонсоров более 30 млн евро.
— 5 мая 2021 —
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь - март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы - 141 млн долларов. Отток инвестиций продолжается второй год подряд.
Приветствую, гость! Вход
24 мая 2021
• Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
• В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов
• УЕФА презентовал кубок Лиги конференций
18 мая 2021
• В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током
• Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек
• Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч
• В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару
• На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"
• Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%
17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
• В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
• За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов
14 мая 2021
• Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы
• "Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне
• В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков
• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
• Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
• В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении
10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
• Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
• Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
• Где приобрести качественные детали для автомобиля
• С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто
• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
6 мая 2021
• Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%
• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов»
За первые три месяца текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 136,8 тыс. ед. автотранспортных средств, на 1,2 миллиардов долларов.