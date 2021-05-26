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Бездумная исполнительность

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
26 мая 2021 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственный долг Украины в апреле этого года вырос на 20 млрд гривен, или около 1,2 млрд долл. в долларовом эквиваленте - до 2,53 млрд грн, или 91,33 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"По состоянию на конец апреля 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 534,28 млрд грн (91,33 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 20 млрд грн и на 1,16 млрд долл. США в долларовом эквиваленте", - сообщили в Минфине.

При этом, как отмечается, государственный долг увеличился на 23,27 млрд гривен (1,23 млрд долл. США), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн (70 млн долл. США).

"Увеличение государственного долга произошло, в основном, в результате размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена на уровне 6,875%", - указали в Минфине.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

В течение апреля 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 14,4 млрд гривен на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга в январе-апреле 2021 составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 45,7 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., или 6,99% больше, чем в 2019 году. По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. В 2020 году каждый украинец платил по 3000 гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.

Отметим, в Государственном бюджете на 2021 года предусмотрено более 625 млрд грн на погашение по внутренним и внешним долгам и обслуживание внутреннего долга.

При этом, по расчетам Счетной палаты, на обслуживание государственного долга в первом квартале 2021 года направлено каждую седьмую гривну доходов государственного бюджета. Так, расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 млрд грн и составили 38% расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ, отметили аудиторы.

Добавим, по данным Минфина, за январь-апрель 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 27,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 29,4 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 69,2 млрд гривен.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов»

Государственный долг Украины в апреле этого года вырос на 20 млрд гривен, или около 1,2 млрд долл. в долларовом эквиваленте - до 2,53 млрд грн, или 91,33 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

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