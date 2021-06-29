 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон
29 июня 2021 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Так называемый закон "о налоге на Google" Рада одобрила в начале июня.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно закону, нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале).

В то же время с 1 января 2022 года исключается норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза.

В частности, впервые на проблему обложения НДС электронных услуг обратили внимание в Европейском Союзе, изменив правила определения места поставки таких услуг. Так, к 2015 году место поставки электронных услуг определялось по месту регистрации поставщика, что позволяло некоторым поставщикам минимизировать налог, регистрируясь в странах, где применялась низкая ставка НДС или услуги вообще освобождались от налогообложения. Именно поэтому, были разработаны правила, какие бы позволить обложить НДС электронные услуги именно по месту их потребления.

Кроме того, для реализации своего замысла в ЕС была введена специальная система MOSS (Mini One Stop Shop), которая позволила субъектам хозяйствования декларировать и уплачивать НДС в стране потребления услуги без необходимости регистрации плательщиком НДС в общем порядке. Предложенная Европейским Союзом модель налогообложения НДС электронных услуг стала основой для других государств при разработке подобных налоговых режимов, позволив увеличить размер налоговых поступлений в бюджет соответствующего государства путем налогообложения услуги непосредственно в стране их потребления.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 июня 2021

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

27 июня 2021

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Выбираем современный ноутбук

26 июня 2021

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

24 июня 2021

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

В Украине появился новый праздник

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

23 июня 2021

Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple

Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса

BOSS — олицетворение успешного человека

Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

22 июня 2021

США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина

Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям

Достоинства электрических грилей Russell Hobs

В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку

Выбираем смартфон: основные характеристики

Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020

Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава

Также в разделе

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

— 29 июня 2021 —

Американская компания Facebook стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой перескочиал отметку в $1 триллион, пишет агентство Bloomberg.

Читать далее ⇒

НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен

— 8 июня 2021 —

По состоянию на 1 мая 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Читать далее ⇒

Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев

— 4 июня 2021 —

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для миллиона пенсионеров, которым была назначена пенсия в 2018-2020 годах, а также лицам, которым пенсии выплачиваются в минимальном размере. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 4 июня.

Читать далее ⇒

Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч

— 4 июня 2021 —

Фонд гарантирования вкладов физлиц ожидает увеличение гарантированной суммы в 600 тысяч грн с 2023 года, однако не отказывается от ее увеличения в будущем до 800 тысяч грн в зависимости от финансового состояния Фонда.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон»

Президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Так называемый закон "о налоге на Google" Рада одобрила в начале июня.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 июня 2021

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

27 июня 2021

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Выбираем современный ноутбук

26 июня 2021

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

24 июня 2021

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

В Украине появился новый праздник

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

23 июня 2021

Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple

Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса

BOSS — олицетворение успешного человека

Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

22 июня 2021

США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина

Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям

Достоинства электрических грилей Russell Hobs

В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку

Выбираем смартфон: основные характеристики

Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020

Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top