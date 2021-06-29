Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Американская компания Facebook стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой перескочиал отметку в $1 триллион, пишет агентство Bloomberg.

Такой скачок стоимости компании произошел на фоне решения суда закрыть дело о нарушении Facebook антимонопольного законодательства. Было отклонено сразу два иска: от Федеральной торговой комиссии и со стороны коалиции штатов.

После этого решения судьи цена акций Facebook достигла $355,64 за штуку.

Стоит отметить, что компании Facebook принадлежит не только социальная сеть, но и Facebook Messenger, а также Instagram, WhatsApp и Oculus. Facebook была основана в 2004 году и является одной из самых молодых компаний-триллионеров.

Facebook стала пятой американской компанией, капитализация которой достигла 1 триллиона долларов. В список также попали Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft, причём последние две стоят уже более 2 триллионов долларов.