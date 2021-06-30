Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

|30 июня 2021
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Несмотря на пандемию, количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 млн. Этот показатель вырос на 6,3 процента до 20,8 млн человек, сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini.
Совокупное состояние богатейших людей планеты за прошлый год увеличились на 7,6 процента до рекордного показателя в почти 80 трлн долл США, что связано, прежде всего, с бумом на рынках ценных бумаг.
Больше всего людей с состоянием не менее одного миллиона долларов в США. За ними следуют Япония, Германия и Китай. В общей сложности в этих странах проживают почти 63 процента всех миллионеров в мире, говорится в готовящемся ежегодно отчете World Wealth Report.
Базирующаяся в Париже международная консалтинговая компания Capgemini учитывает в своем исследовании акции, твердопроцентные ценные бумаги, альтернативные инвестиции, наличные деньги и недвижимость, которая не используется для собственного проживания.
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Несмотря на пандемию, количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 млн. Этот показатель вырос на 6,3 процента до 20,8 млн человек, сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini.