|12 июля 2021
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Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 60,3%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 65,7%, в том числе внутри Украины - на 73,5%.
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Комментарии к статье «Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%»
Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.