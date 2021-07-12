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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
12 июля 2021 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 60,3%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 65,7%, в том числе внутри Украины - на 73,5%.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%»

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.

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