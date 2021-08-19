|19 августа 2021
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В Украине с 16 августа начали принимать отчеты финансовых агентов в рамках выполнения Соглашения FATCA. Налоговая информация об американских гражданах направляется в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал вице-премьер-министр-министр экономики Украины Алексей Любченко.
"На сегодня финансовые агенты уже передали в налоговую службу 91 пакет отчетов о счетах, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты США, из которых 59 уже отправлено в Службу внутренних доходов США", - сказал он.
Напомним, правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки было заключено соглашение по улучшению выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA). Финансовые агенты Украины могут подавать в Налоговую службу через платформу IDES (International Data Exchange Services) отчеты со счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях. Его главная цель - помешать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих на территории других государств.
Отметим, 1 июля 2014 года вступил в силу закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), который содержит требования к иностранным финансовым организациям, в частности: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществления контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.
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Комментарии к статье «Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах»
В Украине с 16 августа начали принимать отчеты финансовых агентов в рамках выполнения Соглашения FATCA. Налоговая информация об американских гражданах направляется в США.