В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

|3 сентября 2021
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В январе-июне количество эмитированных платежных карт выросло на 4% до 76 млн штук.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
При этом количество активных платежных карт выросло на 5% до 41,3 млн штук.
Из общего количества бесконтактные платежные карты составляют 15,1 млн штук, что на 16% больше, по сравнению с началом года.
Токенизированные карты составили за отчетный период 4,8 млн штук, что на 21% больше по сравнению с началом текущего года.
Из общего количества платежных карт 63% или 47,9 млн штук составляют карты системы Master Card, 36,25 или 27,5 млн штук – VISA, 0,8% или 0,6 млн штук – "Простір" и менее 0,1% - другие.
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• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
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• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
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• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
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• Какими бывают виниры на зубы?
• Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко
• Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
7 августа 2021
• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
• С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами
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В январе-июне количество эмитированных платежных карт выросло на 4% до 76 млн штук.