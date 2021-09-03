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В Украине эмитировано 76 млн платежных карт
3 сентября 2021 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В январе-июне количество эмитированных платежных карт выросло на 4% до 76 млн штук.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

При этом количество активных платежных карт выросло на 5% до 41,3 млн штук.

Из общего количества бесконтактные платежные карты составляют 15,1 млн штук, что на 16% больше, по сравнению с началом года.

Токенизированные карты составили за отчетный период 4,8 млн штук, что на 21% больше по сравнению с началом текущего года.

Из общего количества платежных карт 63% или 47,9 млн штук составляют карты системы Master Card, 36,25 или 27,5 млн штук – VISA, 0,8% или 0,6 млн штук – "Простір" и менее 0,1% - другие.

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Комментарии к статье «В Украине эмитировано 76 млн платежных карт»

В январе-июне количество эмитированных платежных карт выросло на 4% до 76 млн штук.

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