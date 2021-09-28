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Бездумная исполнительность

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
28 сентября 2021 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Ощадбанка".

Сообщается, что клиентам, по счетам которых в течение трех лет и более не было операций, нужно посетить отделение банка, чтобы актуализовать идентификационные данные и пройти верификацию. Также в отделении можно будет решить вопросы снятия средств с текущих счетов и депозитов.

При себе нужно иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если до 30 сентября 2021 клиент не обратится в "Ощадбанк", то:

  • на таких счетах не будут учитывать средства как неподвижные вклады;
  • банк расценит, что клиент согласен на расторжение договора и закрытие счета;
  • такие действия будут считаться согласием на снятие ежемесячной комиссии по тарифам "Ощадбанка".
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств»

Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.

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