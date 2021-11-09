|9 ноября 2021
|Просмотров: 42
|
Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.
Акции компании 8 ноября класса А (обычные акции) выросли на 1,2% до рекордного значения более чем на 3008,1 доллара. Благодаря этому капитализация Alphabet впервые достигла 2 триллионов долларов.
Сейчас в мире помимо Alphabet есть только две компании с рыночной оценкой более 2 триллионов долларов: Apple и Microsoft. Причинами такого роста материнской компании Google является восстановление поступлений от цифровой рекламы и рост облачного бизнеса.
Alphabet является лучшим среди пяти крупнейших технологических акций США по объему продаж в этом году. Как отмечает Bloomberg, подорожание акций на 70% определено преимущественно ростом рекламного бизнеса Google.
Компанию называют почти единодушным фаворитом на Уолл-стрит из-за роста монетизации YouTube, а также роста доходности облачных сервисов компании.
Также 26 октября Alphabet раскрыла свои финансовые результаты в третьем квартале, которые оказались выше отметок аналитиков.
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
• Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
• Особенности здорового рациона собак мелких пород
• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
— 28 сентября 2021 —
Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.
— 27 сентября 2021 —
Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за январь-июнь 2021 года составила 15,1%. Уровень рентабельности всей деятельности предприятий составляет 11,8%.
— 7 сентября 2021 —
По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
— 3 сентября 2021 —
В январе-июне количество эмитированных платежных карт выросло на 4% до 76 млн штук.
Приветствую, гость! Вход
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
• Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
• Особенности здорового рациона собак мелких пород
• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
• iPad: преимущества и особенности
• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов»
Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.