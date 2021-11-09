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Бездумная исполнительность

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
9 ноября 2021 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.

Акции компании 8 ноября класса А (обычные акции) выросли на 1,2% до рекордного значения более чем на 3008,1 доллара. Благодаря этому капитализация Alphabet впервые достигла 2 триллионов долларов.

Сейчас в мире помимо Alphabet есть только две компании с рыночной оценкой более 2 триллионов долларов: Apple и Microsoft. Причинами такого роста материнской компании Google является восстановление поступлений от цифровой рекламы и рост облачного бизнеса.

Alphabet является лучшим среди пяти крупнейших технологических акций США по объему продаж в этом году. Как отмечает Bloomberg, подорожание акций на 70% определено преимущественно ростом рекламного бизнеса Google.

Компанию называют почти единодушным фаворитом на Уолл-стрит из-за роста монетизации YouTube, а также роста доходности облачных сервисов компании.

Также 26 октября Alphabet раскрыла свои финансовые результаты в третьем квартале, которые оказались выше отметок аналитиков.
По материалам: Экономическая правда

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Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.

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