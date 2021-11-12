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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE
12 ноября 2021 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Ранее эти компании были внесены в "черный список".

Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) отныне не может рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний. Это связано с тем, что они представляют "неприемлемый риск для национальной безопасности".

Комиссар FCC Брендан Карр в своем заявлении уточнил, что с 2018 года ведомство одобрило более 3 тысяч заявок от Huawei. Подписанный закон "поможет гарантировать, что опасное оборудование таких компаний как Huawei и ZTE больше не может быть подключено к американским сетям связи".

Кроме того, согласно закону, FCC имеет право отозвать предыдущие разрешения, выданные китайским компаниям.

Стоит отметить, что данный законопроект 28 октября 2021 года был единогласно одобрен Сенатом США, а в начале ноября - Палатой представителей США подавляющим большинством голосов.

В марте FCC внесла пять китайских компаний в список тех, кто несет угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США. Помимо Huawei и ZTE к ним относятся Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE»

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Ранее эти компании были внесены в "черный список".

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