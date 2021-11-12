|12 ноября 2021
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Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Ранее эти компании были внесены в "черный список".
Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) отныне не может рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний. Это связано с тем, что они представляют "неприемлемый риск для национальной безопасности".
Комиссар FCC Брендан Карр в своем заявлении уточнил, что с 2018 года ведомство одобрило более 3 тысяч заявок от Huawei. Подписанный закон "поможет гарантировать, что опасное оборудование таких компаний как Huawei и ZTE больше не может быть подключено к американским сетям связи".
Кроме того, согласно закону, FCC имеет право отозвать предыдущие разрешения, выданные китайским компаниям.
Стоит отметить, что данный законопроект 28 октября 2021 года был единогласно одобрен Сенатом США, а в начале ноября - Палатой представителей США подавляющим большинством голосов.
В марте FCC внесла пять китайских компаний в список тех, кто несет угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США. Помимо Huawei и ZTE к ним относятся Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.
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Комментарии к статье «Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE»
Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Ранее эти компании были внесены в "черный список".