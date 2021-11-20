 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
20 ноября 2021 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По итогам 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, на втором месте Польша - 8 052,6 млрд долларов с долей 7,7%, на третьем Германия - 8 037,6 млрд долларов (7,7%).

На четвертом месте Россия - 7 351,2 млрд долларов (7,1%), хотя еще по итогам 2018 года была первой, а затем в течение двух лет находилась на втором месте.

Всего на страны ЕС приходится 43,5% внешнего оборота Украины.

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Напомним, экспорт товаров и услуг из Украины за первые девять месяцев 2021 года составил 56 140,5 млн долларов, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 31,8% до 55 697,3 млн долларов.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 ноября 2021

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

Особенности куклы LOL

В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

18 ноября 2021

Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию

Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС

Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"

12 ноября 2021

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах

Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего

Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE

Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список

Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата

9 ноября 2021

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

Как выбрать золотые серьги?

Быстрое получение микрозайма на карту

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

6 ноября 2021

Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%

Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать

Особенности здорового рациона собак мелких пород

Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит

Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные

Также в разделе

Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего

— 12 ноября 2021 —

Потребительские цены в октябре этого года в Украине выросли на 10,9% в годовом измерении (к октябрю прошлого года), упав ниже показателя в 11% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Читать далее ⇒

Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE

— 12 ноября 2021 —

Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает использовать в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Ранее эти компании были внесены в "черный список".

Читать далее ⇒

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

— 9 ноября 2021 —

Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов.

Читать далее ⇒

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

— 28 сентября 2021 —

Государственный "Ощадбанк" закроет неактивные текущие счета и депозиты, операции по которым не проводились в течение трех лет. Для того, чтобы снять деньги, нужно до 30 сентября пройти идентификацию.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины»

По итогам 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Умер экс-нардеп Звягильский

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 ноября 2021

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

Особенности куклы LOL

В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

18 ноября 2021

Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию

Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС

Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"

12 ноября 2021

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах

Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего

Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE

Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список

Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата

9 ноября 2021

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

Как выбрать золотые серьги?

Быстрое получение микрозайма на карту

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

6 ноября 2021

Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%

Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать

Особенности здорового рациона собак мелких пород

Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит

Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top