Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

|20 ноября 2021
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По итогам 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, на втором месте Польша - 8 052,6 млрд долларов с долей 7,7%, на третьем Германия - 8 037,6 млрд долларов (7,7%).
На четвертом месте Россия - 7 351,2 млрд долларов (7,1%), хотя еще по итогам 2018 года была первой, а затем в течение двух лет находилась на втором месте.
Всего на страны ЕС приходится 43,5% внешнего оборота Украины.
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Напомним, экспорт товаров и услуг из Украины за первые девять месяцев 2021 года составил 56 140,5 млн долларов, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 31,8% до 55 697,3 млн долларов.
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По итогам 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.