|20 ноября 2021
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Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.
Первое такое повышение произойдет уже после окончания текущего отопительного сезона, сообщает Обозреватель".
Согласно прогнозам Национального банка Украины, через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза. Ожидается, что в 2025-м придется платить 3,00-3,51 грн за кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 3,48-4,09 грн за кВт/ч для потребляющих больше.
До 30 апреля 2022 года Кабинет министров зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт/ч. Но это только для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч.
Для тех же, кто превышает эту "норму", электричество стоит дороже. Они платят по 1,68 грн за кВт/ч.
После этого срока цены пойдут вверх. Так, ожидается, что электрика будет стоить:
По словам же главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в 2022 году подорожает не только электрика. Вырастут практически все коммунальные тарифы:
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Комментарии к статье «Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько»
Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.