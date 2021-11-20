Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько

Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

Первое такое повышение произойдет уже после окончания текущего отопительного сезона, сообщает Обозреватель".

Согласно прогнозам Национального банка Украины, через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза. Ожидается, что в 2025-м придется платить 3,00-3,51 грн за кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 3,48-4,09 грн за кВт/ч для потребляющих больше.

Как будут расти тарифы

До 30 апреля 2022 года Кабинет министров зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт/ч. Но это только для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч.

Для тех же, кто превышает эту "норму", электричество стоит дороже. Они платят по 1,68 грн за кВт/ч.

После этого срока цены пойдут вверх. Так, ожидается, что электрика будет стоить:

на конец 2022 года – 1,73-1,80 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,02-2,10 грн для потребляющих больше;

на конец 2023 года – 2,08-2,25 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,42-2,62 грн для потребляющих больше;

на конец 2024 года – 2,50-2,81 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,90-3,27 грн для потребляющих больше.

Тарифы вырастут на все

По словам же главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в 2022 году подорожает не только электрика. Вырастут практически все коммунальные тарифы: