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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
23 ноября 2021 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 217,759 млрд гривен, тогда годом ранее - 209,251 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,578 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 22,118 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 159,405 млрд гривен, тогда в январе-октябре прошлого года - 169,423 млрд гривен.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза»

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).

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