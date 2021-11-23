|23 ноября 2021
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Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 217,759 млрд гривен, тогда годом ранее - 209,251 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,578 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 22,118 млрд гривен прибыли.
Расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 159,405 млрд гривен, тогда в январе-октябре прошлого года - 169,423 млрд гривен.
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Комментарии к статье «Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза»
Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).