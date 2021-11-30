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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
30 ноября 2021 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре этого года уменьшился на почти 7 миллиардов гривен, или вырос на 610 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,44 трлн грн, или 92,63 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"В течение октября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 6,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,61 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.

По состоянию на 31 октября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины, по данным ведомства, составил 2 438,60 млрд грн или 92,63 млрд долл. США.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1 412,85 млрд грн (57,94% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 53,67 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 025,75 млрд грн (42,06%) или 38,96 млрд долл. США.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., или 6,99% больше, чем в 2019 году. По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. В 2020 году каждый украинец платил по 3 тысячи гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.
По материалам: УНН

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Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре этого года уменьшился на почти 7 миллиардов гривен, или вырос на 610 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,44 трлн грн, или 92,63 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

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