|30 ноября 2021
|Просмотров: 16
|
Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре этого года уменьшился на почти 7 миллиардов гривен, или вырос на 610 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,44 трлн грн, или 92,63 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
"В течение октября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 6,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,61 млрд долл. США", - сообщили в Минфине.
По состоянию на 31 октября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины, по данным ведомства, составил 2 438,60 млрд грн или 92,63 млрд долл. США.
Так, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1 412,85 млрд грн (57,94% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 53,67 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 025,75 млрд грн (42,06%) или 38,96 млрд долл. США.
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., или 6,99% больше, чем в 2019 году. По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. В 2020 году каждый украинец платил по 3 тысячи гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.
30 ноября 2021
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
• В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"
18 ноября 2021
• В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы
• Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию
• Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
• Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
— 23 ноября 2021 —
Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).
— 20 ноября 2021 —
Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.
— 20 ноября 2021 —
По итогам 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.
— 12 ноября 2021 —
Потребительские цены в октябре этого года в Украине выросли на 10,9% в годовом измерении (к октябрю прошлого года), упав ниже показателя в 11% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Приветствую, гость! Вход
30 ноября 2021
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
• В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"
18 ноября 2021
• В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы
• Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию
• Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС
• Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов»
Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре этого года уменьшился на почти 7 миллиардов гривен, или вырос на 610 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,44 трлн грн, или 92,63 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.