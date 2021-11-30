|30 ноября 2021
|Просмотров: 77
|
Владельцы дорогих автомобилей уплатили в бюджеты Донецкой области 2,5 млн гривен транспортного налога за 10 месяцев текущего года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.
Владельцы дорогих автомобилей уплатили в бюджеты Донецкой области 2,5 млн гривен транспортного налога за 10 месяцев текущего года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.
Так, от автовладельцев среди юридических лиц за январь-октябрь поступило более 1,8 млн гривен, а вклад физлиц составил еще почти 0,7 млн гривен.
Как отмечается, транспортный налог входит в состав налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты тех территорий, на которых зарегистрирован автомобиль.
Им облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января. В 2021-м стоимость подпадающего под налогообложение автомобиля составляет 2 млн 250 тысяч гривен.
С начала года наибольшие отчисления «автоналога» обеспечили владельцы автомобилей в Мариуполе – 0,6 млн гривен, Бахмуте – 0,5 млн гривен и Дружковке – 0,3 млн гривен.
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
• Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы
• Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов
• Osmo - лидер лакокрасночной продукции
• Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
— 30 ноября 2021 —
Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре этого года уменьшился на почти 7 миллиардов гривен, или вырос на 610 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,44 трлн грн, или 92,63 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
— 23 ноября 2021 —
Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).
— 20 ноября 2021 —
Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, прогнозируют в Нацбанке. Причина – необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.
— 20 ноября 2021 —
По итогам 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов). По итогам 2020 года его доля была 13,1%.
Приветствую, гость! Вход
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
• Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы
• Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов
• Osmo - лидер лакокрасночной продукции
• Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
• Ученые обнаружили новый штамм COVID с мутациями: может быть более устойчивым к вакцинам
• COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"
• Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко
• Медики признаны самой опасной профессией в Украине
• Плюсы и минусы телефонов Самсунг
• Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир
23 ноября 2021
• Мужские рубашки и варианты их использования
• "Дія" не собирает информацию о гражданах, а лишь подтягивает ее из реестров - Федоров
• Прибыль украинских банков выросла почти в 1,5 раза
21 ноября 2021
• Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
• В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей
• Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта
• Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech
20 ноября 2021
• Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько
• Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины
• Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины
• Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"
• Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты
• Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен»
Владельцы дорогих автомобилей уплатили в бюджеты Донецкой области 2,5 млн гривен транспортного налога за 10 месяцев текущего года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.