Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен

Владельцы дорогих автомобилей уплатили в бюджеты Донецкой области 2,5 млн гривен транспортного налога за 10 месяцев текущего года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

Владельцы дорогих автомобилей уплатили в бюджеты Донецкой области 2,5 млн гривен транспортного налога за 10 месяцев текущего года. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

Так, от автовладельцев среди юридических лиц за январь-октябрь поступило более 1,8 млн гривен, а вклад физлиц составил еще почти 0,7 млн гривен.

Как отмечается, транспортный налог входит в состав налога на имущество и полностью зачисляется в местные бюджеты тех территорий, на которых зарегистрирован автомобиль.

Им облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января. В 2021-м стоимость подпадающего под налогообложение автомобиля составляет 2 млн 250 тысяч гривен.

С начала года наибольшие отчисления «автоналога» обеспечили владельцы автомобилей в Мариуполе – 0,6 млн гривен, Бахмуте – 0,5 млн гривен и Дружковке – 0,3 млн гривен.