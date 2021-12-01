В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП

|1 декабря 2021
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С 1 декабря в Украине поднимутся налоги для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в месяц составляет 6000 грн, а уже с 1 декабря этого года ее размер увеличится до 6500 грн.
Повышение размера зарплаты повлияет на ряд показателей.
В частности, повысят размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц по зарплате работников и доходов физических лиц-предпринимателей (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства.
С 1 декабря — это 1430 грн. Ведь минимальный размер единого взноса в месяц рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты.
Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц с 1 декабря составит 97 500 грн.
Максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц с 1 декабря вырастет до 21 450 грн.
Начиная с декабря 2021 года, за себя физические лица-предприниматели платят по итогам ІV квартала 2021 года (до 19 января 2022 года) и квартальная сумма составит 4070 грн.
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С 1 декабря в Украине поднимутся налоги для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.