С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения

|1 декабря 2021
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Льготная цена газа на уровне 7,96 грн за кубометр для потребителей, которых обслуживает поставщик “последней надежды”, действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены на газ изменятся, пишет УНН со ссылкой на сообщение НАК “Нафтогаз Украины”.
“Бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик "последней надежды" (ПОН), должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор. Обращаем внимание, что цена 7,96 грн/куб. М с НДС, без стоимости распределения (доставки) действует только на льготный период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2021 года № 1102”, - говорится в сообщении компании.
Нафтогаз отмечает, что не устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", утвержденного упомянутым постановлением правительства. Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.
В компании отмечают, что для того чтобы воспользоваться всеми сервисными преимуществами и выгодными ценовыми предложениями, потребителям газа необходимо подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК "Нафтогаз Украины".
По состоянию на ноябрь 2021 года компания поставляет газ более 1,4 млн украинским семьям в пределах годового тарифного плана "фиксированный " по цене 7,96 грн/куб. м. Эта цена для коммерческих клиентов не будет увеличиваться до 30 апреля 2022 года, заверили в компании.
Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” была определенна Кабмином поставщиком “последней надежды” в июле 2020 года - сроком на три года.
Поставщик "последней надежды" (ПОН) - страховка от внезапной потери текущего поставщика (например, потому что поставщик обанкротился или ликвидирован, или его лицензия аннулирована). ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение. Услуги ПОН нужно обязательно оплачивать. Поставщик “последней надежды” имеет право поставлять газ клиенту до 60 дней — не дольше, чем до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа.
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Комментарии к статье «С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения»
Льготная цена газа на уровне 7,96 грн за кубометр для потребителей, которых обслуживает поставщик “последней надежды”, действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены на газ изменятся, пишет УНН со ссылкой на сообщение НАК “Нафтогаз Украины”.