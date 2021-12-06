|6 декабря 2021
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По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:
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Комментарии к статье «НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен»
По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.