НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

— 30 ноября 2021 —

Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре этого года уменьшился на почти 7 миллиардов гривен, или вырос на 610 млн долл. в долларовом эквиваленте - до почти 2,44 трлн грн, или 92,63 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

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