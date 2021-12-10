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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги
10 декабря 2021 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в октябре, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 16,4 млрд грн, что на 49,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В октябре украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, недоплатив начисленные за этот период суммы. Так, за месяц долг за коммуналку вырос на 4,1 млрд грн, или на 6,7% — до 65,6 млрд грн.

Всего на конец октября 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:

  • поставку и распределение природного газа - 26,1 млрд грн,
  • поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,3 млрд грн,
  • снабжение и распределение электрической энергии - 7,0 млрд грн,
  • централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,4 млрд грн,
  • управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн,
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
По материалам: УНН

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Начисления за жилищно-коммунальные услуги в октябре, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 16,4 млрд грн, что на 49,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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