Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в октябре, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 16,4 млрд грн, что на 49,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В октябре украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, недоплатив начисленные за этот период суммы. Так, за месяц долг за коммуналку вырос на 4,1 млрд грн, или на 6,7% — до 65,6 млрд грн.

Всего на конец октября 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:

поставку и распределение природного газа - 26,1 млрд грн,

поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,3 млрд грн,

снабжение и распределение электрической энергии - 7,0 млрд грн,

централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,4 млрд грн,

управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн,

предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.