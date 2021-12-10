|10 декабря 2021
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Начисления за жилищно-коммунальные услуги в октябре, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 16,4 млрд грн, что на 49,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
В октябре украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, недоплатив начисленные за этот период суммы. Так, за месяц долг за коммуналку вырос на 4,1 млрд грн, или на 6,7% — до 65,6 млрд грн.
Всего на конец октября 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
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Комментарии к статье «Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги»
Начисления за жилищно-коммунальные услуги в октябре, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 16,4 млрд грн, что на 49,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.