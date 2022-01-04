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Бездумная исполнительность

Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
4 января 2022 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Рост потребительских цен в 2021 году резко ускорился как в Украине, так и во всем мире. В 2022 году ожидается замедление инфляции.

Восстановление мировой экономики после коронакризиса привело к росту цен по всему миру. Рекордная инфляция в ноябре 2021 года наблюдалась как в Еврозоне (4,9%), так и в США (6,2%). В Еврозоне основным инфляционным фактором стал рост цен на энергоносители. Однако центробанки считают всплеск цен временным, и ожидают снижения цен уже в 2022 году. Кроме того, ФРС США заявила об ужесточении монетарной политики для борьбы с инфляцией.

Национальный банк Украины констатировал пик инфляции в сентябре-октябре 2021 года, когда она достигла 11% в годовом измерении. По итогам года инфляция составит около 10%.

НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция вернется к цели центробанка (5,0%). С целью борьбы с инфляцией НБУ повысил учетную ставку в декабре до 9,0% годовых.

Согласно ожиданиям НБУ, продовольственная инфляция будет замедляться как благодаря высоким урожаям, так и коррекции мировых цен в 2022 году. Весной также ожидается понижение цен на газ в Европе после завершения отопительного сезона. Фундаментальное давление также постепенно ослабится с учетом ожидаемого замедления темпов роста зарплат в 2022 году и дальнейшего эффекта от принятых НБУ банком мер по усилению монетарной политики.

Кабинет министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%. Это официальный прогноз, заложенный в государственный бюджет на 2022 год.

Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляцией целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного восстановления экономической активности. Так, консенсусная оценка инфляции в расчете декабрь к декабрю на 2022 год составляет 6,6%.
По материалам: РБК-Украина

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Рост потребительских цен в 2021 году резко ускорился как в Украине, так и во всем мире. В 2022 году ожидается замедление инфляции.

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