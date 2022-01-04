|4 января 2022
|Просмотров: 85
|
По состоянию на начало декабря 2021 года Национальный банк Украины утилизировал 443,6 млн банкнот на сумму 38 262,7 млн грн. В ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
“Национальным банком Украины за 11 месяцев 2021 года было утилизировано не пригодных к обращению: банкнот - на сумму 38 262,7 млн грн в количестве 443,6 млн шт; монет-на сумму 4,8 млн грн в количестве 26,3 млн шт", - сообщили в прессслужбе НБУ.
Кроме того, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря в оборот было выпущено банкнот на сумму 40,01 млрд грн, монет - почти на 1,5 млрд грн.
Как писал УНН, по данным НБУ, по состоянию на 1 декабря, в Украине чаще всего изымались из оборота поддельные банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года.
Кроме того, по данным НБУ, среди изъятых из оборота за указанный период года поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (72% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (27%).
4 января 2022
• Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
• В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил
• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
• Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
• В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
• Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
29 декабря 2021
• Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным
• В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"
• Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
• Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе
• Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську
• Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд
• Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране
27 декабря 2021
• С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить
• Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд
• Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям
• У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат
• Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID
24 декабря 2021
• Онлайн кредит до 10000 гривен за одну минуту
• Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО
• Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность
• На чем ездят жители Мариуполя: ТОП-3 автобрендов
• В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит
14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
— 4 января 2022 —
Акции Apple подорожали на 3% на торгах 3 января, до нового исторического максимума — 182,83 доллара за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В результате капитализация производителя iPhone впервые поднялась до 3 трлн.
— 4 января 2022 —
Рост потребительских цен в 2021 году резко ускорился как в Украине, так и во всем мире. В 2022 году ожидается замедление инфляции.
— 10 декабря 2021 —
Начисления за жилищно-коммунальные услуги в октябре, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 16,4 млрд грн, что на 49,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
— 6 декабря 2021 —
По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Приветствую, гость! Вход
4 января 2022
• Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
• В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил
• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
• Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
• В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
• Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
29 декабря 2021
• Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным
• В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"
• Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
• Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе
• Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську
• Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд
• Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране
27 декабря 2021
• С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить
• Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд
• Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям
• У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат
• Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID
24 декабря 2021
• Онлайн кредит до 10000 гривен за одну минуту
• Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО
• Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность
• На чем ездят жители Мариуполя: ТОП-3 автобрендов
• В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит
14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил»
По состоянию на начало декабря 2021 года Национальный банк Украины утилизировал 443,6 млн банкнот на сумму 38 262,7 млн грн. В ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.