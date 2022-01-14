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Фотофакт

Бездумная исполнительность

ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
14 января 2022 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ почти 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн - 13,4%, 1 448 006 человек, средняя пенсия - 1 896,37 грн,
  • от 2001 до 3000 грн - 35,6%, 3 853 231 человек, средняя пенсия - 2 467,45 грн,
  • от 3001 до 4000 грн - 21,2%, 2 303 393 человек, средняя пенсия - 3 463,73 грн,
  • от 4001 до 5000 грн - 9,7%, 1 856 781 человек, средняя пенсия - 4 445,39 грн,
  • от 5001 до 10000 грн - 15,4%, 1 668 310 человек, средняя пенсия - 6 713,86 грн,
  • более 10000 грн - 4,7%, 511 396 человек, средняя пенсия - 13 965,82 грн.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен»

По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).

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