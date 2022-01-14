|14 января 2022
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По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ почти 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
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• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
• Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли
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• В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
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• Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги
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• В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника
• Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список
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5 января 2022
• Началась регистрация на пробное ВНО-2022
4 января 2022
• Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
• В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил
• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
• Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
• В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
• Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
29 декабря 2021
• Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным
• В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"
• Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
• Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе
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Комментарии к статье «ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен»
По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).