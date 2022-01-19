Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

|19 января 2022
|Просмотров: 49
|
Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой активности на фоне улучшения настроений в отношении курса гривны, однако ожидания относительно уровня инфляции ухудшились - второй квартал подряд.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в IV квартале 2021 года.
"Бизнес ослабил свои ожидания в отношении объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне постепенного улучшения оценок текущего состояния предприятий сохраняются оптимистичные ожидания относительно их развития. В следующие 12 месяцев респонденты, несмотря на усиление инфляционных ожиданий, прогнозируют более крепкий курс национальной валюты", - говорится в сообщении.
Однако, указывают в НБУ, в целом оценки предприятий относительно макроэкономической ситуации в Украине и текущего состояния собственных компаний остаются положительными.
Так, в следующие 12 месяцев предприниматели ожидают умеренный рост объемов производства товаров и услуг в Украине. Баланс ответов составил 8,3% по сравнению с 21,5% в III квартале 2021 года.
Четвертый квартал подряд улучшаются ожидания бизнеса относительно курса гривны. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,15 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 28,50 грн/долл. США). Доля предприятий, которые считают, что обменный курс не превысит 28,00 грн/долл. США, выросла до 50,5% с 35,3%.
"Инфляционные ожидания ухудшаются второй квартал подряд: в IV квартале ожидаемая годовая инфляция составила 8,7% по сравнению с 7,8% в предыдущем квартале. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция превысит 7,5%, выросла до 61,9% с 51,3%", - указали в НБУ.
Шестой квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов вырос до 18,6% с 15,6% в III квартале.
Второй квартал подряд бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях. Увеличение количества работников прогнозируют респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности, других видов деятельности, строительства, транспорта и связи. Но респонденты предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают уменьшения количества работников.
"Усилились и остаются высокими ожидания предприятий относительно роста заработных плат работников в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 68,6% по сравнению с 61,4% в III квартале 2021 года. Лишь 1,6% опрошенных компаний готовы к уменьшению заработных плат", - добавили в Нацбанке.
19 января 2022
• Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
• В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего
• На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
• Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
• В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
• Названы самые шумные города Европы
14 января 2022
• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
• Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли
• В Дубае запускают визы для фрилансеров
• В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
• Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги
6 января 2022
• За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных
• В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника
• Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список
• Услуги по строительству быстровозводмых зданий
5 января 2022
• Началась регистрация на пробное ВНО-2022
4 января 2022
• Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
• В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил
• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
— 14 января 2022 —
По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).
— 14 января 2022 —
Объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2021 года составил 141,377 млрд долларов. Это на 37% больше, чем за 2020 год (103,429 млрд долларов).
— 6 января 2022 —
В течение 2021 года украинцы получили почти 16 млрд грн больничных от Фонда социального страхования Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ведомства.
— 4 января 2022 —
Акции Apple подорожали на 3% на торгах 3 января, до нового исторического максимума — 182,83 доллара за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В результате капитализация производителя iPhone впервые поднялась до 3 трлн.
Приветствую, гость! Вход
19 января 2022
• Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
• В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего
• На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
• Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
• В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
• Названы самые шумные города Европы
14 января 2022
• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
• Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли
• В Дубае запускают визы для фрилансеров
• В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
• Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги
6 января 2022
• За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных
• В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника
• Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список
• Услуги по строительству быстровозводмых зданий
5 января 2022
• Началась регистрация на пробное ВНО-2022
4 января 2022
• Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
• В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил
• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ»
Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой активности на фоне улучшения настроений в отношении курса гривны, однако ожидания относительно уровня инфляции ухудшились - второй квартал подряд.