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Бездумная исполнительность

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
19 января 2022 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой активности на фоне улучшения настроений в отношении курса гривны, однако ожидания относительно уровня инфляции ухудшились - второй квартал подряд.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в IV квартале 2021 года.

"Бизнес ослабил свои ожидания в отношении объемов производства товаров и услуг в Украине. На фоне постепенного улучшения оценок текущего состояния предприятий сохраняются оптимистичные ожидания относительно их развития. В следующие 12 месяцев респонденты, несмотря на усиление инфляционных ожиданий, прогнозируют более крепкий курс национальной валюты", - говорится в сообщении.

Однако, указывают в НБУ, в целом оценки предприятий относительно макроэкономической ситуации в Украине и текущего состояния собственных компаний остаются положительными.

Так, в следующие 12 месяцев предприниматели ожидают умеренный рост объемов производства товаров и услуг в Украине. Баланс ответов составил 8,3% по сравнению с 21,5% в III квартале 2021 года.

Четвертый квартал подряд улучшаются ожидания бизнеса относительно курса гривны. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,15 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 28,50 грн/долл. США). Доля предприятий, которые считают, что обменный курс не превысит 28,00 грн/долл. США, выросла до 50,5% с 35,3%.

"Инфляционные ожидания ухудшаются второй квартал подряд: в IV квартале ожидаемая годовая инфляция составила 8,7% по сравнению с 7,8% в предыдущем квартале. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция превысит 7,5%, выросла до 61,9% с 51,3%", - указали в НБУ.

Шестой квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: баланс ответов вырос до 18,6% с 15,6% в III квартале.

Второй квартал подряд бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях. Увеличение количества работников прогнозируют респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности, других видов деятельности, строительства, транспорта и связи. Но респонденты предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают уменьшения количества работников.

"Усилились и остаются высокими ожидания предприятий относительно роста заработных плат работников в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 68,6% по сравнению с 61,4% в III квартале 2021 года. Лишь 1,6% опрошенных компаний готовы к уменьшению заработных плат", - добавили в Нацбанке.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ»

Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой активности на фоне улучшения настроений в отношении курса гривны, однако ожидания относительно уровня инфляции ухудшились - второй квартал подряд.

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