|23 января 2022
|Просмотров: 41
|
С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.
По данным налоговой, применение внесудебной процедуры взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств.
Так, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:
Однако, отмечают в ГНС, взыскании денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, проводится, как и ранее, на основании решения суда.
23 января 2022
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
• Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
• Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ
19 января 2022
• Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным
• Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года
• Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
• Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях
• В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего
• На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
• Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
• В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
• Названы самые шумные города Европы
14 января 2022
• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
• Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли
• В Дубае запускают визы для фрилансеров
• В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
• Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги
6 января 2022
• За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных
— 19 января 2022 —
Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой активности на фоне улучшения настроений в отношении курса гривны, однако ожидания относительно уровня инфляции ухудшились - второй квартал подряд.
— 14 января 2022 —
По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).
— 14 января 2022 —
Объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2021 года составил 141,377 млрд долларов. Это на 37% больше, чем за 2020 год (103,429 млрд долларов).
— 6 января 2022 —
В течение 2021 года украинцы получили почти 16 млрд грн больничных от Фонда социального страхования Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ведомства.
Приветствую, гость! Вход
23 января 2022
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
• Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
• Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ
19 января 2022
• Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным
• Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года
• Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
• Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях
• В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего
• На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
• Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ
• В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
• Названы самые шумные города Европы
14 января 2022
• ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен
• Музичні інструменти: як обрати гітару
• Торговый бум: Украина за год увеличила экспорт и импорт товаров более чем на 35%
13 января 2022
• Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
• В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
• Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?
• Обворовали 50 иностранных компаний на миллион долларов: СБУ разоблачила украинцев
• COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ
11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
• Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли
• В Дубае запускают визы для фрилансеров
• В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
• Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги
6 января 2022
• За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу»
С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.