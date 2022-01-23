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Бездумная исполнительность

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
23 января 2022 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.

Процедура списания

По данным налоговой, применение внесудебной процедуры взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств.

Так, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:

  • налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);
  • долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;
  • в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому плательщику налогов ошибочно или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Исключение

Однако, отмечают в ГНС, взыскании денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, проводится, как и ранее, на основании решения суда.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу»

С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.

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