 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин
1 февраля 2022 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственный бюджет на 2022 год в январе выполнен с профицитом общего фонда в размере 12 млрд грн - при запланированном дефиците. Об этом сообщили в Минфине, пишет УНН.

"За январь 2022 года общий фонд государственного бюджета выполнен с профицитом в размере 12 млрд грн при запланированном дефиците на отчетный период в сумме 22 млрд гривен", - сообщили в ведомстве оперативные данные ГКСУ.

По оперативным данным, в январе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 78 млрд гривен. Месячная роспись перевыполнена на 13,1% (+9,1 млрд грн), главным образом за счет НДС.

"По оперативным данным ГКСУ, за январь 2022 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 66,2 млрд грн или 75,2% от росписи на отчетный период", - добавили при этом в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2022 года составили 10,9 млрд грн или 23% от запланированных на этот период. При этом, платежи по погашению государственного долга за январь 2022 году составили 19,4 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию - 5,8 млрд грн (96,5% плана).
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 февраля 2022

В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно

В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий

Какие плюсы для авто после прокачки главного чипа

Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр

Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто

Кабмин назначил и. о. директора "Школы супергероев": кто получил кресло

2 февраля 2022

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

Особливості покупки гітари

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

1 февраля 2022

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин

26 января 2022

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

24 января 2022

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Креативні подарунки на всі випадки життя

Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

23 января 2022

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Также в разделе

Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий

— 4 февраля 2022 —

С мая 2021 года в Украине действуют более жесткие нормы относительно субсидий. Выплат лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Читать далее ⇒

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

— 23 января 2022 —

С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.

Читать далее ⇒

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

— 19 января 2022 —

Украинский бизнес прогнозирует оживление деловой активности на фоне улучшения настроений в отношении курса гривны, однако ожидания относительно уровня инфляции ухудшились - второй квартал подряд.

Читать далее ⇒

ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

— 14 января 2022 —

По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин»

Государственный бюджет на 2022 год в январе выполнен с профицитом общего фонда в размере 12 млрд грн - при запланированном дефиците. Об этом сообщили в Минфине, пишет УНН.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно

В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

Какие плюсы для авто после прокачки главного чипа

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 февраля 2022

В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно

В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года

Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий

Какие плюсы для авто после прокачки главного чипа

Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр

Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто

Кабмин назначил и. о. директора "Школы супергероев": кто получил кресло

2 февраля 2022

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

Особливості покупки гітари

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

1 февраля 2022

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин

26 января 2022

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

24 января 2022

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Креативні подарунки на всі випадки життя

Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

23 января 2022

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top