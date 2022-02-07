|7 февраля 2022
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Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).
По данным пресс-службы, в топ-4 кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):
Напомним, общая сумма наличных, находящейся в обращении в Украине на 1 января 2022 года, составила 627,6 млрд грн. Это на 69,1 млрд грн, или на 12,4% больше, чем на 1 января 2021 года - 558,5 млрд грн.
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Комментарии к статье «Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше»
Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.