Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию

Подростки в возрасте от 14 лет теперь могут воспользоваться программой "єПідтримка" - 7 февраля вступило в силу соответствующее постановление Кабмина.

Постановление о расширении программы "єПідтримка" правительство одобрило на заседании 2 февраля.

Так, Кабинет министров поддержал расширение программы на подростков в возрасте 14-18 лет. Они смогут, кроме стандартных категорий (книги, спорт, внутренние путешествия и т.п.) потратить тысячу гривен на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Также правительство планирует вскоре разрешить людям с инвалидностью I и II групп покупать лекарства – сейчас такая возможность есть только у пенсионеров.