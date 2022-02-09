За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить

Кабинет министров принял решение расширить программу выплат для вакцинированных граждан и перечислить дополнительные 500 гривень за бустерную дозу.

Об этом известно с заседания правительства 9 февраля.

Средства можно будет получить в рамках программы єПідтримка с 14 марта. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, от COVID-19 уже вакцинировалось 50% взрослого населения.

Кроме того, решением правительства увеличивается срок действия счетов для выплат, а также срок использования средств с 4 месяцев до 9 месяцев.

Постановление одобрено с однодневной доработкой.