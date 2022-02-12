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Бездумная исполнительность

Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
12 февраля 2022 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.

Страховой стаж для пенсии в 65 лет

Выход украинцев на пенсию регулируется законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно 26 статье пенсионные выплаты назначаются при достижении 60, 63 и 65-летнего возраста, и зависят от страхового стажа.

На пенсию в 65 лет можно выйти при наличии такого страхового стажа:

  • в 2022 году - от 15 до 19 лет;
  • в 2023 году - от 15 до 20 лет;
  • в 2024 году - от 15 до 21 год;
  • в 2025 году - от 15 до 22 лет;
  • в 2026 году - от 15 до 23 лет;
  • в 2027 году - от 15 до 24 лет;
  • в 2028 году - от 15 до 25 лет.

В случае отсутствия необходимого страхового стража его можно докупить, но не более 5 лет. При этом стоимость одного года привязана к размеру единого социального взноса, который в свою очередь зависит от минимальной заработной платы.

Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22% от заработной платы. До октября 2022 года минимальная зарплата - 6 500, далее - 6 700 гривен. ЕСВ, соответственно, 1 430 и 1 474 гривны в месяц.

В 2022 году дополнительные годы страхового стажа обойдутся:

  • 1 год - 34 320 гривен;
  • 2 года - 61 776 гривен;
  • 3 года - 82 368 гривен;
  • 4 года - 96 096 гривен;
  • 5 лет - 102 960 гривен.

Минимальная пенсия в 2022 году

Минимальная пенсия в Украине определяется законом "О государственном бюджете на 2022 год". Пенсионные выплаты не могут меньше прожиточного минимума. В этом году они составят:

  • с 1 января - 1 934 гривны;
  • с 1 июля - 2 027 гривен;
  • с 1 декабря - 2 093 гривны.

Размер пенсии по возрасту зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. При определении размера пенсионных выплат применяется величина оценки стоимости одного года страхового стажа на уровне 1%. (статья 25 закона 1058-IV).

Например, при страховом стаже в 35 лет выплаты устанавливаются на уровне 35% от заработной платы, определенной для расчета пенсии.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет»

Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.

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