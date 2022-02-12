Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

|12 февраля 2022
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Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.
Выход украинцев на пенсию регулируется законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно 26 статье пенсионные выплаты назначаются при достижении 60, 63 и 65-летнего возраста, и зависят от страхового стажа.
На пенсию в 65 лет можно выйти при наличии такого страхового стажа:
В случае отсутствия необходимого страхового стража его можно докупить, но не более 5 лет. При этом стоимость одного года привязана к размеру единого социального взноса, который в свою очередь зависит от минимальной заработной платы.
Единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22% от заработной платы. До октября 2022 года минимальная зарплата - 6 500, далее - 6 700 гривен. ЕСВ, соответственно, 1 430 и 1 474 гривны в месяц.
В 2022 году дополнительные годы страхового стажа обойдутся:
Минимальная пенсия в Украине определяется законом "О государственном бюджете на 2022 год". Пенсионные выплаты не могут меньше прожиточного минимума. В этом году они составят:
Размер пенсии по возрасту зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. При определении размера пенсионных выплат применяется величина оценки стоимости одного года страхового стажа на уровне 1%. (статья 25 закона 1058-IV).
Например, при страховом стаже в 35 лет выплаты устанавливаются на уровне 35% от заработной платы, определенной для расчета пенсии.
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Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.