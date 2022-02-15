|15 февраля 2022
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Верховная рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране - 1 марта. Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5 025 грн.
В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны: минимум для I группы - 5 025 грн, II - 4 610 грн, III группы - 4 396 грн.
Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн из 11,1 млн пенсионеров. Однако размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% граждан.
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Комментарии к статье «Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты»
Верховная рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране - 1 марта. Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.