 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты
15 февраля 2022 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране - 1 марта. Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Что предусматривает документ

  • определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
  • осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.
  • увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;
  • установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;
  • устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Увеличение выплат

Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5 025 грн.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны: минимум для I группы - 5 025 грн, II - 4 610 грн, III группы - 4 396 грн.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн из 11,1 млн пенсионеров. Однако размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% граждан.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 февраля 2022

В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ

SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов

США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов

Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты

14 февраля 2022

Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается

NASA впервые запустит ракету с другой планеты

Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины

Бумага для выпекания: разновидности и особенности

"Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022

Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков

13 февраля 2022

ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии

Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира

Нюансы правильного выбора телевизора

Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ

12 февраля 2022

Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось

В Украине появится авто для которого не нужны водительские права

Неврология: симптомы, диагностика и лечение

Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

11 февраля 2022

Наличности "на руках" у украинцев стало больше

Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%

Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов

LED профили

"еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса

Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры

9 февраля 2022

В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто

За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить

Долги за коммуналку в Украине ускорили рост

В Украине ускорился рост инфляции

Выбираем зимнюю куртку: основные критерии

Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана

7 февраля 2022

Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию

Также в разделе

США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов

— 15 февраля 2022 —

Правительство США предложило Украине гарантию по кредиту на сумму до 1 млрд долларов. Гарантии выделяются для поддержки программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

Читать далее ⇒

Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается

— 14 февраля 2022 —

С сегодняшнего дня, 14 февраля в Украине одна из категорий украинцев может тратить "ковидную тысячу" за пройденный курс вакцинации. Речь идет о людях от 60 лет.

Читать далее ⇒

Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков

— 14 февраля 2022 —

Волатильность по классам активов резко возросла в понедельник: индикатор потенциальных колебаний обменного курса евро к доллару достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний акций вырос до самого высокого уровня более чем за две недели.

Читать далее ⇒

Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

— 12 февраля 2022 —

Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты»

Верховная рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране - 1 марта. Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ

SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов

NASA впервые запустит ракету с другой планеты

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022

Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира

Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 февраля 2022

В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ

SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов

США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов

Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты

14 февраля 2022

Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается

NASA впервые запустит ракету с другой планеты

Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины

Бумага для выпекания: разновидности и особенности

"Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022

Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков

13 февраля 2022

ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии

Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира

Нюансы правильного выбора телевизора

Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ

12 февраля 2022

Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось

В Украине появится авто для которого не нужны водительские права

Неврология: симптомы, диагностика и лечение

Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

11 февраля 2022

Наличности "на руках" у украинцев стало больше

Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%

Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов

LED профили

"еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса

Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры

9 февраля 2022

В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто

За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить

Долги за коммуналку в Украине ускорили рост

В Украине ускорился рост инфляции

Выбираем зимнюю куртку: основные критерии

Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана

7 февраля 2022

Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top