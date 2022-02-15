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Фотофакт

Бездумная исполнительность

США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
15 февраля 2022 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Правительство США предложило Украине гарантию по кредиту на сумму до 1 млрд долларов. Гарантии выделяются для поддержки программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Это предложение - в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Большой семеркой и другими двусторонними донорами - укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание народа перед лицом дестабилизирующего поведения России", - говорится в заявлении.

Блинкен напомнил, что в период с 2014 по 2016 год США выдали Украине три отдельные суверенные гарантии по кредитам на 1 млрд долларов.

"Эти кредитные гарантии сыграли решающую роль в том, что помогли Украине успешно стабилизировать свою экономику в условиях предыдущей российской агрессии и реализовать смелую программу экономических реформ, подкрепленную масштабным сотрудничеством с МВФ", - добавил он.

Блинкен также пообещал дополнительные меры для поддержки Украины.

Отметим, в 2014-2016 годах США помогали Украине с размещением еврооблигаций, предоставив свои гарантии по выплате этого долга. Это позволило Украине занять под исторически низкий процент.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов»

Правительство США предложило Украине гарантию по кредиту на сумму до 1 млрд долларов. Гарантии выделяются для поддержки программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

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