Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери

Война в Украине длится уже без малого два месяца. Потери экономики будут максимальными за всю историю независимости страны. Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины до 45%. Здесь же ухудшили и прогноз роста мировой экономики – с 4,1% до 3,2% – из-за вторжения России в Украину.

Об ухудшении прогноза мировой экономики до 3,6% заявили и в МВФ. В январе фонд уже ухудшал ожидания – из-за влияния "Омикрона" прогноз был снижен до 4,4% (на 0,5 п.п.).

"Проще говоря, нас ждет кризис на фоне кризиса. Ударные волны от вторжения России в Украину, разрушения украинской экономики, распространяются по всему миру", - сказала на днях глава МВФ Кристалина Георгиева.

Нацбанк на прошлой неделе дал свои расчеты – падение ВВП Украины минимум на треть. А Минэкономики еще в конце марта сообщило об ожидаемом сокращении экономики по итогу первого квартала на 16%, по итогу года – на 40%. По словам первого заместителя министра экономики Дениса Кудина, пострадают прежде всего авиационные и морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями.

Министр финансов Сергей Марченко также не исключает сокращения экономики вдвое. "От 30 до 50% может быть потеря ВВП, но все же пока рано такие оценки делать. Все зависит от течения войны и как это будет влиять на экономическую активность бизнеса и граждан", – сказал он. Эксперты, опрошенные РБК-Украины, дают похожие прогнозы.

Каждый месяц войны – минус 3,5% ВВП

Делая свой прогноз, Всемирным банк, вероятно, исходил из самого пессимистического сценария, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Скорее всего, этот прогноз сделан как экстраполяция ситуации марта на весь год. Если бы меня спросили, какой был бы показатель, если бы ситуация марта сохранялась до конца года, я бы тоже сказал, что возможно падение 45-50%. На самом деле, думаю, что цифра будет поменьше", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Потери в 16%, названные Минэкономики, касаются первого квартала. Учитывая, что в январе и феврале падения не было, можно сделать вывод, что за март падение ВВП составило почти 50%, отметил Ваврищук.

Уже в апреле, по его мнению, можно ждать лучший показатель, поскольку производство и сфера услуг начали постепенно оживать. "В апреле падение будет меньше – 40-45%. Если допускать, что экономика работает на 60% потенциала, то каждый месяц стоит 3-3,5% от реального ВВП, который был в 2021 году (порядка 7 млрд долларов, – ред)", – считает эксперт.

Ситуация может меняться в ту или другую сторону в зависимости от снижения или активизации боевых действий со стороны России, от охвата территорий, на которых они происходят и рисков обстрелов.

Экономика рушится из-за прекращения работы предприятий и бизнеса на фоне разрушений или невозможности работать в опасных зонах, а также из-за нарушения логистики и сокращения экспортно-импортных операций. Ключевая проблема для экспорта – блокада морских портов Украины, говорит аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

В марте из Украины удалось вывезти только 1 млн тонн кукурузы, что составляет около 20% месячного потенциала. "Если такая ситуация сохранится, Украину ждет существенное падение экспорта в 2022 году, что будет одним из ключевых факторов падения ВВП", – отметил он в комментарии изданию.

Нарушение логистики отразилось и на экспорте металлургии, которая и без этого из-за разрушений предприятий работает ограниченными мощностями – 20-25% от довоенного объема. "Перспективы восстановления металлургического экспорта помимо разрушения инфраструктуры также зависят от снятия морской блокады", – отметил Блинов.

Инфляция достигнет 20%

Потребительские цены в Украине в марте выросли на 4,5% по сравнению с февралем и на 13,7% по сравнению с мартом прошлого года. В странах еврозоны инфляция в среднем в годовом исчислении составила 7,5%. По данным МВФ, в некоторых развитых странах инфляция побила рекорд 40-летней давности. Но рост цен еще не достиг максимального показателя.

"По нашим оценкам, ускорение инфляции еще не завершилось. На данный момент прогнозный ориентир инфляции на середину 2022 года (июнь) составляет 20-22%, и вполне вероятно, что данный уровень будет сохраняться на протяжении второго полугодия", – отметил Блинов.

Ваврищук прогнозирует инфляцию выше 20%. По отдельным позициям, в частности, продовольственным товарам, ситуация будет улучшаться, отметил он. Все потому, что предприятия пищевой промышленности возобновляют работу и налаживается логистика.

"Но у нас будет ограничено предложение по импорту, поскольку валюту сейчас покупают только под критический импорт. Поэтому, уверен, что из-за ограниченного предложения инфляция будет увеличиваться. Плюс возможно повышение стоимости топлива, что, безусловно, будет иметь эффект на инфляцию", – отметил Ваврищук.

Попытки таргетировать инфляцию уровнем процентной ставки, чем занимался НБУ на протяжении последних нескольких лет, не даст эффекта, считает Алексей Блинов. "НБУ вряд ли будет бороться с инфляцией повышением процентной ставки, так как довоенная логика монетарной политики уже нерелевантна: сейчас в приоритете поддержка экономики и финансовой стабильности", – уверен эксперт.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин также считает, что в условиях войны монетарный режим инфляционного таргетирования неэффективен как инструмент для сдерживания роста цен. Он может быть использован в условиях активной работы предприятий и кредитования бизнеса.

"Нацеленность монетарной политики исключительно на проблему с инфляцией не позволит полноценно включить банковскую систему в процесс послевоенного восстановления экономики. Поэтому основные усилия послевоенной монетарной политики следует направить на поддержку развития финансового посредничества и добиваться включения денежно-кредитных ресурсов в работу реального сектора экономики", - сказал Данилишин в комментарии РБК-Украина.

Национальный банк Украины с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, в частности, был заморожен курс на уровне 29,25 гривен за доллар, регулятор также запретил продажу банками валюты населению. На днях НБУ, оценив улучшение на валютном рынке, начал постепенно отменять ограничения, позволив, к примеру, наличную продажу инвалюты банками.

Много кредитов – много проблем

Говорить о более существенном пересмотре ограничений оснований пока нет, считает Виталий Ваврищук. Ситуация на валютном рынке неплохая, но в дальнейшем все будет зависеть от пополнения резервов.

Пока деньги в резервы поступают в достаточном объеме. В марте новые кредиты составили 3,3 млрд долларов, что позволило выплатить долги и провести интервенцию на 1,7 млрд долларов. В итоге резервы существенно не изменились.

"То есть для того, чтобы резервы НБУ не снижались, надо ежемесячно пополнять их минимум на 2-3 млрд долларов. Если будет такой же приток международной помощи, который был в марте, то НБУ сможет поддерживать текущий обменный курс. На ближайшие месяцы риски того, что Украина получит недостаточно кредитов, минимальны. Но если смотреть в более длительную перспективу, то пока никаких обязательств нет (у кредиторов - ред.)", – отметил он.

С кредитами стоит быть аккуратнее, чтобы не доводить до критического соотношения долга к ВВП, что сделает страну неплатежеспособной. "У Минфина дефицит бюджета и им нужны деньги. Несколько месяцев за счет кредитов можно удержаться. Но когда долг будет расти к ВВП по 3-4% ежемесячно – это уже будет вызывать много вопросов. Эта ситуация неустойчивая, я бы сказал", – считает Виталий Ваврищук.

Кредиты, по его мнению, не могут быть ответом на вызовы, которые стоят на горизонте 12 месяцев. Если такими темпами привлекать кредиты, то соотношение долга к ВВП к концу года станет неподъемным для Украины, считает он. Именно поэтому, по словам эксперта, важно, чтобы финансовая помощь Украине смещалась от кредитов к безвозвратным средствам – гранты, SDR (специальные права заимствования) от МВФ и т.д.

Если по привлечению кредитов есть определенные договоренности с международными организациями и некоторыми странами по предоставлению гарантий под кредиты, то о безвозвратной помощи – в основном лишь планы о намерениях. Пока есть подтверждение о согласии на перечислении на спецсчет МВФ для поддержки Украины 1 млрд долларов лишь от Канады. При том, что изначально такая инициатива была поддержана Нидерландами, Польшей, странами Балтии и скандинавскими государствами.

К тому же пока не совсем определен формат и механизм работы этого счета, прежде всего, в части кредитных рисков – на кого именно они лягут – лишь на доноров или на доноров и МВФ. До сих пор никак не продвинулся вопрос и о программе по выделению Украине через МВФ "ковидных" SDR (валюта МВФ, - ред.) странами, которые не воспользовались деньгами, полученных от Фонда в 2021 году.

Вопросы дальнейшего финансирования с донорами будет обсуждаться на текущей неделе правительственной делегацией Украины в Вашингтоне во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Перед этим визитом Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, по итогу которого на Банковой заявили о наличии четких планах финансирования восстановления Украины. Тем временем, по оценкам премьера, ежемесячный дефицит бюджета уже составляет 5 млрд долларов.