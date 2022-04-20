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Бездумная исполнительность

Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
20 апреля 2022 Просмотров: 143 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Внутренне-перемещенные лица, которые были вынуждены уехать из своих домов в более безопасные места, могут получить 2000-3000 гривен помощи на карту єПідтримка.

Как это сделать, рассказала пресс-служба ПриватБанка.

Там уточнили, что помощь назначается для украинцев и их детей, которые из-за войны покинули дома и ранее не имели статуса ВПЛ.

Выплаты для ВПЛ будут начисляться ежемесячно в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.

Для этого у переселенца должна быть карта єПідтримка.

Как ее открыть?

  1. В Приват24 выберите меню "кошелек"
  2. Выбрать "добавить карту",
  3. Из списка выбрать "єПідтримка".

Клиенты ПриватБанка могут получить помощь на карту єПідтримка банка, и потратить на любые категории товаров или же снять наличные.

Как получить услугу для ВПЛ в приложении Дія?

Статус переселенца можно получить в приложении Дія по следующему алгоритму:

  1. Зайдите в Дія и нажмите "Услуги", а потом "Получить статус ВПЛ".
  2. Укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите "Продолжить". Геолокоция нужна только один раз.
  3. Если есть ребенок, можете получить статус переселенца и для него — свидетельство о рождении подтянется в приложении или же вы можете добавить его вручную. Если же детей у вас нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".
  4. Выберите карту єПідтримка Приватбанка.
  5. Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.
По материалам: Українські Новини

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Комментарии к статье «Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция»

Внутренне-перемещенные лица, которые были вынуждены уехать из своих домов в более безопасные места, могут получить 2000-3000 гривен помощи на карту єПідтримка.

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