Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция

|20 апреля 2022
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Внутренне-перемещенные лица, которые были вынуждены уехать из своих домов в более безопасные места, могут получить 2000-3000 гривен помощи на карту єПідтримка.
Как это сделать, рассказала пресс-служба ПриватБанка.
Там уточнили, что помощь назначается для украинцев и их детей, которые из-за войны покинули дома и ранее не имели статуса ВПЛ.
Выплаты для ВПЛ будут начисляться ежемесячно в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.
Для этого у переселенца должна быть карта єПідтримка.
Клиенты ПриватБанка могут получить помощь на карту єПідтримка банка, и потратить на любые категории товаров или же снять наличные.
Статус переселенца можно получить в приложении Дія по следующему алгоритму:
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• Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины
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• Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки
• Мантышница или мантоварка: что это и как правильно выбрать?
18 февраля 2022
• В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно
• Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав
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Внутренне-перемещенные лица, которые были вынуждены уехать из своих домов в более безопасные места, могут получить 2000-3000 гривен помощи на карту єПідтримка.