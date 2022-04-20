Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция

Внутренне-перемещенные лица, которые были вынуждены уехать из своих домов в более безопасные места, могут получить 2000-3000 гривен помощи на карту єПідтримка.

Как это сделать, рассказала пресс-служба ПриватБанка.

Там уточнили, что помощь назначается для украинцев и их детей, которые из-за войны покинули дома и ранее не имели статуса ВПЛ.

Выплаты для ВПЛ будут начисляться ежемесячно в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей.

Для этого у переселенца должна быть карта єПідтримка.

Как ее открыть?

В Приват24 выберите меню "кошелек" Выбрать "добавить карту", Из списка выбрать "єПідтримка".

Клиенты ПриватБанка могут получить помощь на карту єПідтримка банка, и потратить на любые категории товаров или же снять наличные.

Как получить услугу для ВПЛ в приложении Дія?

Статус переселенца можно получить в приложении Дія по следующему алгоритму: