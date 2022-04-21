|21 апреля 2022
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В Украине инициировали методику подсчета убытков для бизнеса от российской агрессии. Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.
"Война разрушает не только судьбы наших граждан, но и наносит значительный ущерб бизнесу. Поэтому мы с командой инициировали методику подсчета убытков для бизнеса. На основе этих данных будем в частности разрабатывать и лоббировать максимально благоприятную налоговую, чтобы экономика Украины могла быстрее восстановиться", - сообщила нардеп.
Так, с ее слов, расчет убытков будет осуществляться сочетанием двух подходов:
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• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
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• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
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• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
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• В Украине вводится военное положение
• Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины
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18 февраля 2022
• В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно
• Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав
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Комментарии к статье «В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны»
В Украине инициировали методику подсчета убытков для бизнеса от российской агрессии. Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.