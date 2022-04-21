В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны

В Украине инициировали методику подсчета убытков для бизнеса от российской агрессии. Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.

"Война разрушает не только судьбы наших граждан, но и наносит значительный ущерб бизнесу. Поэтому мы с командой инициировали методику подсчета убытков для бизнеса. На основе этих данных будем в частности разрабатывать и лоббировать максимально благоприятную налоговую, чтобы экономика Украины могла быстрее восстановиться", - сообщила нардеп.

Так, с ее слов, расчет убытков будет осуществляться сочетанием двух подходов: