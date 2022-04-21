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Бездумная исполнительность

В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
21 апреля 2022 Просмотров: 119 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине инициировали методику подсчета убытков для бизнеса от российской агрессии. Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.

"Война разрушает не только судьбы наших граждан, но и наносит значительный ущерб бизнесу. Поэтому мы с командой инициировали методику подсчета убытков для бизнеса. На основе этих данных будем в частности разрабатывать и лоббировать максимально благоприятную налоговую, чтобы экономика Украины могла быстрее восстановиться", - сообщила нардеп.

Так, с ее слов, расчет убытков будет осуществляться сочетанием двух подходов:

  • Общий расчет на основании сведений налоговой службы. В качестве базы сравнения будут приниматься данные аналогичных периодов (например, первого квартала 2021 года и 2022 года), обсчитывая сумму, которую бизнес не заработал за этот период.
  • Сбор данных непосредственно от бизнеса, в котором инвесторы будут указывать, какие именно объекты были повреждены в результате действий рашистов. Таким образом возможно собрать информацию о материальных активах украинских инвесторов, объясняет нардеп.
  • "На выходе получим четкий механизм фиксации нанесенного ущерба, который даст возможность быстро предъявить претензии и выработать благоприятные условия для работы нашей экономики", - добавила Янченко.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны»

В Украине инициировали методику подсчета убытков для бизнеса от российской агрессии. Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.

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