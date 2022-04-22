Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль

На послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе понадобится не менее 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским выступили на Spring Meetings 2022, которые проводят Всемирный банк и МВФ. Рассказали партнерам о планах россии уничтожить Украину и украинскую экономику. Заблокированы порты, удары по заводам, попытки сорвать посевную, разрушены города. Все это часть этого плана. Убытки для украинской экономики уже составляют более 500 млрд долл. ВВП в этом году может упасть от 30% до 50%", - отметил он.

Шмигаль подчеркнул, что Украине нужна финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи украинское правительство оценивает в 4-5 млрд долл ежемесячно в течение следующих пол года.

"Одним из механизмов такой поддержки могут стать специальные права заимствования, которые эмитируются МВФ. Призываем, чтобы наши международные партнеры предоставили 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. Так мы сможем и дальше выполнять свои социальные обязательства, поддерживать бизнес, восстанавливать критическую инфраструктуру", - отметил он.

Шмигаль добавил, что в долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоить не менее 600 млрд долл. по поручению Президента Украины, правительство вместе с мировыми экспертами уже разрабатывает такой план восстановления.

Также он призвал мир поддержать Украину, поддержать свободу и демократию.