Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Война в Украине уже повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен, продовольственной инфляции и снижению доступа к продуктам питания в странах-импортерах Украины и России.

Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики Тарас Высоцкий в блоге на Forbes.

Высоцкий отмечает, что в решении ситуации заинтересован весь мир, поскольку поставки пшеницы из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% — Бангладеша, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из России и Украины.

"Все пограничные страны откликнулись на проблему экспорта зерновых из Украины в третьи страны и либо уже значительно упростили процедуры оформления грузовых перевозок, либо активно работают над этим.

В частности, либеральные условия для украинских перевозчиков ввели: Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Италия, Турция, Болгария, Грузия, Дания, Греция и недавно Австрия", - резюмировал он.