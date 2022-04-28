Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%

Пенсии за апрель в Украине профинансированы на 100%. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,5 млрд гривен, что меньше, чем в марте (47,7 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, направлено:

10,9 млрд гривен - на выплату пенсий через Укрпочту,

37,6 млрд гривен - на выплату пенсий через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, доставлено 87,39% профинансированной суммы за апрель.

Пенсионный фонд еще до 22 апреля направил в банки и Укрпочты 100% средств, необходимых на выплату пенсий апреля. Банки зачислили все 100% средств на счета пенсионеров.

"Конечно, сложнее ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где происходят военные действия, или которые окружены врагом. Это удается не везде. Но работники Укрпочты, несмотря на опасность и сложности, уже обеспечили доставку более 87% профинансированных пенсий", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Отметим, пенсии украинцев в результате индексации с 1 марта 2022 года в среднем выросли на 380 гривен. Повышенные пенсии получили около 10 млн получателей.