Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

|29 апреля 2022
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В результате того, что банки в марте формировали резервы под предопределенные войной риски, в марте совокупный убыток достиг 10,1 млрд грн, хотя в январе-феврале чистая прибыль составила 9,9 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Всего в I квартале убыток банковского сектора составил 160 млн. грн. Такие итоги за квартал были обусловлены значительными объемами сложившихся резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали за квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте – на 15,86 млрд грн.
С началом полномасштабной войны, объясняет регулятор, банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах финучреждений.
Так, темпы роста чистого процентного дохода в марте существенно замедлились до 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г. Чистый комиссионный доход сократился за I квартал на 13% г/г из-за падения в марте на 58% г/г.
В то же время операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам I квартала составила 22,23 млрд грн по сравнению с 13,69 млрд грн в I квартале 2021 года.
Общее снижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские услуги и далее будет негативно влиять на прибыльность банков, прогнозируют в НБУ. Потери от кредитного риска ожидаются, учитывая постепенное влияние экономического кризиса на деятельность заемщиков. Поэтому оценить влияние войны на капитал банков можно будет только со временем.
На 1 апреля из 69 платежеспособных банков в Украине, 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 – убыточными с убытком 6,01 млрд грн.
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28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
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• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
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• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
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Комментарии к статье «Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов»
В результате того, что банки в марте формировали резервы под предопределенные войной риски, в марте совокупный убыток достиг 10,1 млрд грн, хотя в январе-феврале чистая прибыль составила 9,9 млрд грн.