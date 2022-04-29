Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В результате того, что банки в марте формировали резервы под предопределенные войной риски, в марте совокупный убыток достиг 10,1 млрд грн, хотя в январе-феврале чистая прибыль составила 9,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Всего в I квартале убыток банковского сектора составил 160 млн. грн. Такие итоги за квартал были обусловлены значительными объемами сложившихся резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали за квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте – на 15,86 млрд грн.

С началом полномасштабной войны, объясняет регулятор, банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах финучреждений.

Так, темпы роста чистого процентного дохода в марте существенно замедлились до 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г. Чистый комиссионный доход сократился за I квартал на 13% г/г из-за падения в марте на 58% г/г.

В то же время операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам I квартала составила 22,23 млрд грн по сравнению с 13,69 млрд грн в I квартале 2021 года.

Общее снижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские услуги и далее будет негативно влиять на прибыльность банков, прогнозируют в НБУ. Потери от кредитного риска ожидаются, учитывая постепенное влияние экономического кризиса на деятельность заемщиков. Поэтому оценить влияние войны на капитал банков можно будет только со временем.

На 1 апреля из 69 платежеспособных банков в Украине, 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 – убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

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