Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

|30 апреля 2022
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Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 апреля 2022 г. № 489.
Согласно документу, с 1 мая по 30 сентября 2022 года АО "Укргаздобыча" и АО "Черноморнефтегаз" обязаны ежемесячно продавать природный газ собственной добычи, а НАК "Нафтогаз Украины" - приобретать такой природный газ по цене 7 240 гривен с учетом НДС 1 тысячу кубометров метров газа для формирования ресурса природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии.
В дальнейшем ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг" обеспечивает ресурсом поставщиков газа.
Постановлением устанавливается, что поставщики газа должны присоединиться к балансирующей группе, чтобы продолжать продавать газ населению с 1 мая по 30 сентября 2022 года.
Поставщики получат от "Нафтогаз Трейдинг" объем природного газа, равный объему фактического потребления бытовыми потребителями, поставки которым осуществлял поставщик в соответствующем периоде.
Цена на природный газ, который передается по договору между "Нафтогаз Трейдинг" и поставщиком, определяется на уровне, который с учетом торговой надбавки поставщика газа в размере 60 копеек за куб. метр с учетом НДС будет равна базовому годовому предложению такого поставщика, действовавшему по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Поставки природного газа поставщиком "последней надежды" потребителям согласно перечню потребителей осуществляются по цене 32 000 гривен с учетом НДС за 1 000 куб. метров газа.
Постановлением также поручено Министерству энергетики до 15 мая 2022 года подготовить и подать Кабинету министров Украины проект постановления о внесении изменений в Порядок определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, на которых возлагаются специальные обязательства.
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Комментарии к статье «Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление»
Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.