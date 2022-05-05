 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
5 мая 2022 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в марта 2021 года сумма выросла в гривневом эквиваленте на 102,05 млрд гривен (на 3,7%), а в долларовом эквиваленте на 3,49 млрд долларов (на 3,7%).

По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 731,83 млрд гривен или 59,20 млрд долларов, внутренний долг - 1 100,20 млрд гривен или 37,61 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 524,18 млрд гривен или 86,28 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 307,84 млрд гривен или 8,83 млрд долларов.

Как сообщалось, госдолг Украины за 2022 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 мая 2022

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

30 апреля 2022

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Также в разделе

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

— 5 мая 2022 —

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Читать далее ⇒

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

— 4 мая 2022 —

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

Читать далее ⇒

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

— 4 мая 2022 —

Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".

Читать далее ⇒

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

— 30 апреля 2022 —

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов»

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 мая 2022

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

30 апреля 2022

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top