Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

|5 мая 2022
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Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.
По данным Минфина, в марта 2021 года сумма выросла в гривневом эквиваленте на 102,05 млрд гривен (на 3,7%), а в долларовом эквиваленте на 3,49 млрд долларов (на 3,7%).
По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 731,83 млрд гривен или 59,20 млрд долларов, внутренний долг - 1 100,20 млрд гривен или 37,61 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 2 524,18 млрд гривен или 86,28 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 307,84 млрд гривен или 8,83 млрд долларов.
Как сообщалось, госдолг Украины за 2022 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.
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• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
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2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
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• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
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• В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости
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• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
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• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
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Комментарии к статье «Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов»
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.