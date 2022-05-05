Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в марта 2021 года сумма выросла в гривневом эквиваленте на 102,05 млрд гривен (на 3,7%), а в долларовом эквиваленте на 3,49 млрд долларов (на 3,7%).

По состоянию на 31 марта внешний долг составил 1 731,83 млрд гривен или 59,20 млрд долларов, внутренний долг - 1 100,20 млрд гривен или 37,61 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 524,18 млрд гривен или 86,28 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 307,84 млрд гривен или 8,83 млрд долларов.

Как сообщалось, госдолг Украины за 2022 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.