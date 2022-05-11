Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР

Война россии с Украиной приведет к сокращению экономики последней почти на треть в этом году, показывает последний прогноз REP от Европейского банка реконструкции и развития.

"ВВП Украины подвергается падению на 30% в 2022 году, что на десять процентных пунктов ниже прогнозов Банка, опубликованных совсем недавно, в марте", - говорится в сообщении.

Как указано, российское вторжение резко остановило восстановление экономики, начавшееся в Украине в прошлом году.

Прогнозируется, что в следующем году рост ВВП в Украине возобновится до 25 процентов, "но это предполагает, что к тому времени уже будут проводиться существенные работы по восстановлению". Продолжительность боевых действий, форма любого послевоенного поселения, уровень восстановления и количество вернувшихся домой беженцев также будут влиять на скорость восстановления, указывают в ЕБРР.

Как отмечается, учитывая, что рост ВВП на 3,4 процента, зафиксированный в 2021 году, является лишь отдаленным воспоминанием, война подвергает экономику Украины колоссальному стрессу с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей.

По оценкам, от 30 до 50 процентов предприятий полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход. Приблизительно 10 процентов довоенного населения покинули Украину, а еще 15 процентов стали перемещенными лицами внутри страны. "Все это серьезно ослабляет финансы компаний, тем самым подвергая банковский сектор резкому ухудшению качества активов", – отмечают в ЕБРР.

Огромные перебои в производстве и логистике, по оценке ЕБРР, привели к росту инфляции на 13,7% в годовом исчислении в марте 2022 года, "и вероятно, что инфляционное давление сохранится в течение всего года".

Также указано, что резкое падение налоговых поступлений в сочетании с тем, что государственные расходы намного превышают бюджет, привели к возникновению бюджетного дефицита в размере не менее 5 миллиардов долларов США в месяц. "Поскольку фискальный разрыв сопровождается также значительным внешним дефицитом, очевидно, что военные облигации, купленные местными банками, и денежное финансирование бюджетного дефицита, разрешенное в соответствии с военным положением, могут закрыть лишь небольшую часть разрыва", - добавляют в ЕБРР.

В марте внешний дефицит, как указывается, был в значительной степени покрыт за счет кредитов МФУ, но "необходимо более устойчивое финансирование, преимущественно основанное на грантах". Там также отмечают в этом контексте, что сейчас создается несколько мультидонорских счетов в МВФ, Всемирном банке и Европейском Союзе.