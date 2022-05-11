Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР

|11 мая 2022
|Просмотров: 65
|
Война россии с Украиной приведет к сокращению экономики последней почти на треть в этом году, показывает последний прогноз REP от Европейского банка реконструкции и развития.
"ВВП Украины подвергается падению на 30% в 2022 году, что на десять процентных пунктов ниже прогнозов Банка, опубликованных совсем недавно, в марте", - говорится в сообщении.
Как указано, российское вторжение резко остановило восстановление экономики, начавшееся в Украине в прошлом году.
Прогнозируется, что в следующем году рост ВВП в Украине возобновится до 25 процентов, "но это предполагает, что к тому времени уже будут проводиться существенные работы по восстановлению". Продолжительность боевых действий, форма любого послевоенного поселения, уровень восстановления и количество вернувшихся домой беженцев также будут влиять на скорость восстановления, указывают в ЕБРР.
Как отмечается, учитывая, что рост ВВП на 3,4 процента, зафиксированный в 2021 году, является лишь отдаленным воспоминанием, война подвергает экономику Украины колоссальному стрессу с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей.
По оценкам, от 30 до 50 процентов предприятий полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход. Приблизительно 10 процентов довоенного населения покинули Украину, а еще 15 процентов стали перемещенными лицами внутри страны. "Все это серьезно ослабляет финансы компаний, тем самым подвергая банковский сектор резкому ухудшению качества активов", – отмечают в ЕБРР.
Огромные перебои в производстве и логистике, по оценке ЕБРР, привели к росту инфляции на 13,7% в годовом исчислении в марте 2022 года, "и вероятно, что инфляционное давление сохранится в течение всего года".
Также указано, что резкое падение налоговых поступлений в сочетании с тем, что государственные расходы намного превышают бюджет, привели к возникновению бюджетного дефицита в размере не менее 5 миллиардов долларов США в месяц. "Поскольку фискальный разрыв сопровождается также значительным внешним дефицитом, очевидно, что военные облигации, купленные местными банками, и денежное финансирование бюджетного дефицита, разрешенное в соответствии с военным положением, могут закрыть лишь небольшую часть разрыва", - добавляют в ЕБРР.
В марте внешний дефицит, как указывается, был в значительной степени покрыт за счет кредитов МФУ, но "необходимо более устойчивое финансирование, преимущественно основанное на грантах". Там также отмечают в этом контексте, что сейчас создается несколько мультидонорских счетов в МВФ, Всемирном банке и Европейском Союзе.
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
— 11 мая 2022 —
Процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц в Украине, упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%.
— 5 мая 2022 —
Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.
— 5 мая 2022 —
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.
— 4 мая 2022 —
Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.
Приветствую, гость! Вход
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР»
Война россии с Украиной приведет к сокращению экономики последней почти на треть в этом году, показывает последний прогноз REP от Европейского банка реконструкции и развития.