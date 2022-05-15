|15 мая 2022
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В Донецкой области на сегодняшний день потребности в пенсиях за май уже полностью профинансированы. Деньги доставили большинству пенсионеров, но примерно треть пенсионеров еще не получила выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
По его словам, деньги не получили пенсионеры, которые проживают на временно оккупированных территориях Мариупольской, Кальчицкой, Мангушской, Никольской, Сартанской, Волновахской, Хлебодаровской, Мирненской, Ольгинской и частично Старомлиновской общин.
Силами Укрпочты наличные деньги подвозятся в ближайшие безопасные места, где находятся почтовые отделения.
"В целом по области на сегодняшний день на банковские учреждения перечислено 100% сумм пенсионных нужд. Денежные средства зачисляются на счета пенсионеров своевременно и в полном объеме ", - заявил Кириленко.
При этом он подчеркнул, что на время военных действий приостановлена передача наличных денег для пополнения банкоматов, расположенных на временно оккупированных территориях и в отдельных населенных пунктах, где идут активные боевые действия.
"Работаем совместно, чтобы даже в условиях активных боевых действий защитить права людей на получение выплат, гарантированных им украинским государством", - добавил глава Донецкой ОВА.
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• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
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Комментарии к статье «Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА»
В Донецкой области на сегодняшний день потребности в пенсиях за май уже полностью профинансированы. Деньги доставили большинству пенсионеров, но примерно треть пенсионеров еще не получила выплаты.